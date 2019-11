Scontro tra due auto a Pontedera: feriti due giovani

Due giovani di 29 anni sono rimasti feriti a seguito di un incidente avvenuto a Pontedera stamani, 10 novembre, poco prima delle 5. Il sinistro, che ha visto coinvolte due macchine, si è verificato, per cause in corso di accertamento, in Viale America. Sul posto sono intervenuti i mezzi delle misericordia di Pontedera che hanno provveduto a trasportare i feriti al pronto soccorso in codice giallo. Le ferite riportate non sarebbero comunque gravi.