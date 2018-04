Incidente stradale a Ripafratta: tre feriti

Incidente intorno alle 15 di oggi, giovedì 5 aprile, lungo la Strada Statale 12 dell'Abetone a Ripafratta, nel comune di San Giuliano Terme. Per cause da accertare due auto, una Fiat Punto e una Peugeot 3008, entrambe con a bordo due persone, si sono scontrate.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano già fuori dagli abitacoli e soccorsi dal personale del 118. Tre le persone rimaste ferite: due, di cui una donna di 34 anni in gravi condizioni, sono state trasportate all'ospedale Cisanello, mentre la terza è stata trasportata all'ospedale di Lucca.

I Vigili del Fuoco hanno così messo in sicurezza le auto.

Sul posto per i rilievi una pattuglia dei Carabinieri.