Scontro frontale nella notte a San Giovanni alla Vena: 4 feriti

Brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze irreparabili, nelle prime ore di oggi, 22 aprile, a San Giovanni alla Vena. Intorno alle ore 4.45 c'è stato lo scontro frontale fra un'Audi A4 con 3 persone a bordo e un'Alfa Romeo 146 con il solo conducente.

Il violento impatto è avvenuto dopo il ponte in via Sarzanese Valdera che porta a Calcinaia, nei pressi della rotatoria di via della Botte, a Vicopisano. I feriti, tutti giovani, sono stati soccorsi con codice giallo e verde. Non sono quindi apparsi in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi del 118 per il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco di Cascina hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto incidentate. Per i rilievi e l'accertamento della dinamica c'erano i Carabinieri di Pontedera.