Incidente stradale a Madonna dell'Acqua: scontro fra tre auto

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio, intorno alle 17.30, in via Aurelia Nord, all'altezza del ristorante Da Inaco, a Madonna dell'Acqua (San Giuliano Terme). Tre le auto coinvolte. Un conducente è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di Pisa e, insieme ad un altro conducente, è stato trasportato in ospedale in codice giallo dai mezzi del 118 intervenuti sul posto.