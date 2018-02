Montopoli Valdarno, scontro tra due auto: una si ribalta

Due auto si scontrano e una delle due finisce per ribaltarsi su un fianco. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio, in via Tosco Romagnola Est a San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno. Coinvolte una Fiat Punto e una Fiat 500. All'arrivo dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, i due occupanti della 500 erano già con il personale del 118 per le cure del caso, mentre la conducente della Fiat Punto, ribaltata sul fianco, è stata estratta dagli uomini del 115 e consegnata ai sanitari. Sul posto la Polizia Locale.

