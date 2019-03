Incidente stradale a Santa Croce: due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 11 marzo, tra via Sant'Andrea e via Cimabue a Santa Croce sull'Arno. Intorno alle 16.40, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, due autovetture si sono scontrate. Il conducente e la passeggera della Lancia Y sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati all'ospedale dal personale del 118.