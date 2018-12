Incidente in superstrada fra tre auto e uno scooter a Navacchio: due feriti

Ancora caos in superstrada Fi-Pi-Li nella mattina di oggi, 7 dicembre, all'uscita di Navacchio (Cascina) in direzione Pisa. Intorno alle 8.50 tre auto ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha causato rallentamenti al traffico.

I soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale due persone rimaste ferite, in codice giallo. Le loro condizioni non sono apparse preoccupanti. Dopo circa un'ora la viabilità è tornata normale.