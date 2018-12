Scontro auto-scooter: due 18enni in ospedale

Incidente stradale intorno alle 5 di questa mattina, domenica 9 dicembre, in via Fermi a Pisa. Un'auto si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio le due persone a bordo del mezzo a due ruote, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 18 anni, che sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai mezzi del 118. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Cisanello per le cure del caso.