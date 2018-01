Viale del Tirreno: perde il controllo della macchina e colpisce due auto in sosta

Incidente nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, su viale del Tirreno, all'altezza del Bagno Calipso. Il conducente di un Peugeot 107, intorno alle ore 15.20, ha perso il controllo del mezzo, finendo per uscire dalla carreggiata ed andando a sbattere contro due auto in sosta.

A bordo della macchina c'erano un uomo ed una donna, rispettivamente di 56 e 29 anni di orgini livornesi, le uniche due persone coinvolte. Sono state portate al Pronto Soccorso in codice giallo, la prima a Pisa l'altra a Livorno, per gli accertamenti medici del caso. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa per la messa in sicurezza del veicolo danneggiato.