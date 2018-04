Scontro fra due auto allo svincolo della superstrada: in ospedale bimba di 8 anni

Due auto si sono scontrate stamani, 25 aprile, intorno alle ore 11.30, in prossimità dello svincolo di San Piero a Grado con la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. I mezzi del 118 hanno soccorso gli occupanti delle due macchine, una Citroen C3 e un Range Rover. In tre hanno ricevuto le cure e sono stati trasportati in ospedale, fra cui una bambina di 8 anni. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture.