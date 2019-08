Vicopisano, incidente auto-bicicletta: 54enne in ospedale

Incidente stradale la mattina di oggi, domenica 4 agosto, in Piazza della Repubblica a Vicopisano, nei pressi della banca. Per cause ancora da accertare un'auto ed un uomo in bicicletta hanno finito per impattare, con quest'ultimo che ha avuto la peggio cadendo a terra.

Il 54enne ha riportato un trauma toracico e cranico, con l'attivazione inzialmente di un codice rosso per i soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza per il trasporto in ospedale la vittima era cosciente. Al rientro è stato segnato come un codice giallo, per un quadro clinico fortunatamente meno grave del previsto.