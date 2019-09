San Giuliano Terme: scontro fra due auto, un ferito estratto dall'abitacolo dell'auto

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 2 settembre, in via Che Guevara a San Giuliano Terme. Per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 14, due auto si sono scontrate. Per soccorrere uno dei due conducenti è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'estrazione dall'abitacolo. Sul posto ha operato il personale sanitario del 118, intervenuto in codice giallo.