Incidente in via del Nugolaio a Cascina: morta una donna

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 19 febbraio, in via del Nugolaio a Cascina. Dalle prime informazioni due auto si sono scontrante intorno alle ore 17, una si è cappottata, mentre l'altra è finita fuori strada. Alla guida di quest'ultimo mezzo c'era una donna di 47 anni, residente a Rosignano Marittimo, che è stata estratta dal mezzo dai Vigili del Fuoco. Sul posto i medici del 118 ne hanno constatato il decesso. L'altro conducente è un uomo di 56 anni di Cascina, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.