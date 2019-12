Fornacette, scontro tra due auto con diversi feriti: grave 49enne

Brutto incidente poco dopo le 17 di oggi, 21 dicembre, in via della Botte, a Fornacette, nel comune di Calcinaia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. Diversi i mezzi intervenuti per soccorrere i feriti che, secondo le prime informazioni, sarebbero 7. Tra questi, fanno sapere dal 118, la più grave sarebbe una 49enne di Altopascio, portata Cisanello in codice rosso per una sospetta lesione alla milza. Nessuno dei feriti, al momento, sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del 118 a caricare i ferite sulle ambulanze.