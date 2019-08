Scontro fra due auto nella notte a Calcinaia: ferita 20enne

Incidente stradale nella notte fra il 2 ed il 3 agosto fra Calcinaia e Bientina. Per cause ancora da accertarsi due auto si sono scontrate in via Marco Polo, all'incrocio con via Camposanto Vecchio. E' successo pochi minuti dopo l'una. Ad avere la peggio è stata la conducente di una Panda, una 20enne residente a Bientina, che è rimasta intrappolata fra le lamiere.

Per liberarla, e mettere in sicurezza i mezzi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina. La giovane è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Pontedera, era cosciente. Per i rilievi del caso hanno operato i Carabinieri di Buti.