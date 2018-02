Salto di carreggiata e scontro frontale: conducente sbalzata fuori dal veicolo

Serio incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina, mercoledì 28 febbraio, in via Scornigiana, nei pressi del B&B Hotel, nella zona industriale di Ospedaletto a Pisa. Due auto si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente di un furgone Citroen ha effettuato un salto di carreggiata andando ad impattare contro una Fiat Punto.

Nel violento scontro la conducente del furgone è stata sbalzata fuori dal veicolo mentre il conducente della Fiat è stato estratto dai Vigili del Fuoco e consegnato al personale del 118, intervenuto sul posto con la Pubblica Assistenza e la Croce Rossa di Pisa.

I due conducenti hanno riportato diversi traumi e sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello.

Sul posto anche la Polizia Municipale. Il traffico sulla carreggiata è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.