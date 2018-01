Scontro frontale tra auto: due donne ferite

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 9 in località San Cipriano, nel comune di Volterra, lungo la Strada Provinciale 15. Due auto si sono scontrate frontalmente e due donne sono rimaste ferite. Una di esse, di 41 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso, intervenuto sul posto insieme ai mezzi del 118. L'altra donna rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Volterra.