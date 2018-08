Via di Pratale, 14enne in bici si scontra con un'auto: è grave

Un brutto incidente intorno alle ore 16.30 di oggi, mercoledì 22 agosto, in via di Pratale a Pisa dove un ragazzo di 14 anni in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un'auto. Ad avere la peggio naturalmente il giovane ciclista che ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello dall'ambulanza della Misericordia del litorale intervenuta sul posto per i soccorsi.