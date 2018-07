Superstrada, tamponamento tra due mezzi pesanti: muore uno dei conducenti

Tragico scontro questa mattina, sabato 14 luglio, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, intorno alle 10, tra Vicarello e Lavoria, direzione Firenze. Secondo quanto appreso l'incidente ha coinvolto due furgoni frigoriferi, uno dei quali fermo in avaria. Il conducente del mezzo sarebbe stato investito dall'altro veicolo che sopraggiungeva e che ha tamponato il camion guasto.

Il conducente del mezzo in sosta è morto, mentre l'altro è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari del 118, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la Polizia Stradale per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale.



Traffico bloccato in Fi-Pi-Li in direzione Firenze, tra Vicarello e Lavoria.