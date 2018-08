Volterra, scontro tra due camion: conducente incastrato nell'abitacolo

Scontro tra due camion ieri pomeriggio, 8 agosto, intorno alle 19, lungo la Sp 439 nei pressi di Saline di Volterra. Uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Saline per estrarlo. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale dal personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto la Polizia del commissariato di Volterra per i rilievi.