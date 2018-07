Scontro tra due auto e un camion: in due all'ospedale, interviene l'elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 21 luglio, intorno alle 6, a Cascina in via del Bientinese, all’incrocio per Orentano. Per cause in corso di accertamento due autoveicoli, una Opel Astra e una BMW con due turiste francesi, e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno collaborato col personale del 118 per estrarre il conducente dell’Opel Astra, il quale è stato condotto all’ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Anche la conducente francese della BMW è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche pattuglie dei Carabinieri. Il traffico veicolare è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

