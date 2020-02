Scontro fra due auto in Fi-Pi-Li all'altezza di Navacchio: ferita una donna

Uno scontro fra due vetture si è verificato la sera di martedì 4 febbraio, sulla Fi-Pi-Li all'altezza di Navacchio, in prossimità dell'area di sosta di Titignano, direzione Pisa. E' successo intorno alle 20.15.

Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle due auto, per cui è stato necessario il ricovero in ospedale, con trasporto al Pronto Soccorso in codice giallo. Per le indagini di rito ha operato la Polizia Stradale, mentre i Vigili del Fuoco di Cascina hanno messo in sicurezza i mezzi, di cui uno ribaltato.