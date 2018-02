Scontro fra due auto a San Giuliano Terme: due feriti, uno grave

Incidente stradale grave ieri sera, 18 febbraio, a San Giuliano Terme. All'incrocio tra via Di Vittorio e via Dini Gello due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 21.45. I due conducenti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Cisanello, uno in codice rosso, l'altro giallo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per i rilievi del caso.