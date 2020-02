Scontro fra due auto a Terricciola: una finisce nel fosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, a Terricciola. Intorno alle 15.45, lungo via della Cascina, due auto si sono scontrate, con una di essere che è finita fuori strada in bilico in un fossato.

I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti per estrarre le due persone a bordo dell'auto uscita dalla careggiata, consegnandole quindi al personale del 118 per le cure del caso.