Calcinaia, incidente tra due auto: una si ribalta, l'altra finisce nel fosso

Brutto incidente intorno alle 2.30 di questa notte, domenica 1 aprile, lungo via del Tiglio a Calcinaia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture: una è finita ribaltata, mentre l'altra è finita in un fosso adiacente la strada. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Due le persone ferite. Entrambe coscienti, sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite all'ospedale Cisanello in codice giallo.