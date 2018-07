Incidente stradale a Santa Croce: due feriti, un palo della luce danneggiato

Carambola di mezzi con due feriti nel pomeriggio di oggi, 20 luglio, a Santa Croce sull'Arno, in via di Pelle angolo via Morante. Intorno alle ore 15 si sono scontrate un'autovettura Citroen ed un mezzo della ditta che recupera i rifiuti solidi urbani, finendo per colpire un palo della luce che è rimasto danneggiato.

Entrambe i conducenti sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti medici del caso. I Vigili del Fuoco di Catelfranco hanno collaborato con il personale sanitario per l'estrazione del conducente della Citroen e messo in sicurezza i due mezzi.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei tecnici del Comune per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.