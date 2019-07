Incidente in Fi-Pi-Li nella notte fra Cascina e Navacchio: 4 auto coinvolte

Brutto incidente stanotte, dopo la mezzanotte del 26 luglio, sulla Fi-Pi-Li nel tratto tra Navacchio e Cascina, direzione Firenze. Per cause in corso di accertamento quattro veicoli sono stati coinvolti in uno scontro che ha portato al ferimento 5 persone, con il 118 intervenuto inizialmente in codice rosso. Al momento delle verifiche sul posto in due hanno rinunciato al ricovero, mentre le altre tre sono state trasportate al Pronto Soccorso; due sono risultate in buone condizioni generali di salute, alla fine il più grave è stato classificato con un codice giallo.

La strada è stata chiusa per circa un'ora, per permettere ai Vigili del Fuoco di Pisa e Cascina intervenuti sul posto di mettere in sicurezza i veicoli. Sulla dinamica dei fatti indaga la Polizia Stradale.