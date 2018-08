Frontale tra due auto intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 14 agosto, in via Rosignanina a Santa Luce. Due le persone che sono rimaste ferite e che sono state trasportate in ospedale. Sul posto i mezzi della Croce Rossa di Orciano Pisano, della Misericordia di Santa Luce e della Pubblica Assistenza di Rosignano.