Scontro frontale a Cascina: grave una donna

Brutto incidente stradale la sera di venerdì, 27 luglio, in via della Repubblica a Cascina, all'angolo con via della Costituzione. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 22.30, una Jaguar guidata da un uomo romeno ed una Peugeot 206, guidata da una 34enne del posto.

La donna è stata sbalzata fuori dal mezzo, i medici del 118 sono intervenuti in codice rosso per il trasporto in ospedale della malcapitata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dei fatti. I Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che si trova poco distante dal luogo dell'impatto, sono interventi prima che arrivasse la richiesta di soccorso alla Sala Operativa.