Schianto frontale tra due auto: tre feriti

Incidente stradale sabato sera, 9 febbraio, intorno alle 19, in località Mortellini, via Aurelia Sud. Due auto, una Volkswagen Golf e una Renault Kaleos, si sono scontrate frontalmente e gli occupanti delle due vetture, in tutto tre persone, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto due delle tre persone dall'abitacolo delle auto. Dei rilievi, per la ricostruzione della dinamica, si sono occupati i vigili urbani di Pisa.