Scontro frontale sulla SP Vicarese: strada chiusa per un'ora

Un incidente stradale ha bloccato per circa un'ora la SP Vicarese nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre. Secondo quanto ricostruito due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le ore ore 16 in località Lugnano.

I due conducenti, rispettivamente un giovane ed una donna, sono rimasti intrappolati tra le lamiere. E' servito quindi l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina per estrarli e mettere in sicurezza i mezzi e la strada. I feriti sono stati poi trasportati all'ospedale Cisanello dal personale del 118. Per i rilievi hanno operato i Carabinieri di Pontedera.