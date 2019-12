Scontro frontale a Madonna dell'Acqua: due feriti

Brutto incidente stradale ieri sera, 23 dicembre, a Madonna dell'Acqua in via Aurelia Nord, nel comune di San Giuliano Terme. Intorno alle ore 21.15, per cause in corso di accertamento, due autoveicoli si sono scontrati frontalmente, con gli occupanti che sono rimasti incastrati all'interno degli abitacoli. Si tratta di un uomo di 72 anni di San Giuliano Terme ed una ragazza di 24 anni residente a Vecchiano.

Per liberarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa. La dinamica dei fatti ha attivato il codice rosso per il trasporto d'urgenza da parte del 118 al Pronto Soccorso di Cisanello. I successivi accertamenti hanno portato all'identificazione dell'intervento come codice giallo, quindi di minore gravità. Per i rilievi ha operato la Polizia di Stato.