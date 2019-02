Lajatico, scontro frontale fra due auto: due feriti

Violento scontro frontale sulla via Volterrana SR439 a Lajatico, intorno alle 12.15 di oggi 8 febbraio. Due auto si sono scontrate frontalmente, con una di esse che è finita fuori strada ribaltandosi e rimanendo capovolta su un fianco. Sono rimaste coinvolte in tutto quattro persone, due di loro sono state portate in ospedale in codice giallo.

Oltre al 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra. Insieme hanno operato per il recupero degli occupanti delle auto. Poi i mezzi incidentati sono stati messi in sicurezza. Per capire la dinamica dei fatti e gli accertamenti di rito sono all'opera i Carabinieri.