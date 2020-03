Scontro fra due furgoni a Casciana Terme-Lari: uno prende fuoco

Uno scontro fra due furgoni si è verificato oggi, 2 marzo, a Casciana Terme-Lari in via Sicilia, nella zona industriale 'La Turchia'. Erano circa le 16.20. Dopo l'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, uno dei due mezzo si è incendiato. Sono quindi dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Cascina per domare le fiamme e mettere in sicurezza i veicoli incidentati. I due conducenti non hanno riportato gravi conseguenze.