Castelfranco di Sotto, scontro tra due macchine: un ferito

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, lunedì 16 luglio, intorno alle 10, in via San Martino, a Castelfranco di Sotto, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due vetture, una Bmw e una Opel, si sono scontrate. La squadra dei pompieri ha operato insieme al 118 per estrarre il conducente della Bmw che è stato trasportato all’ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Castelfranco.