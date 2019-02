Incidente a Migliarino: auto fuori strada dopo l'impatto

Terribile schianto intorno alla mezzanotte della notte scorsa, tra sabato 9 e domenica 10 febbraio, lungo l'Aurelia, in località La Costanza a Migliarino, nel comune di Vecchiano. Per cause in corso di accertamento una Mercedes, con a bordo quattro uomini di origine albanese, si è scontrata con una Opel con a bordo tre ragazze. Nell’urto entrambe le macchine sono finite fuori strada. Le occupanti della Opel sono state estratte dai Vigili del fuoco e consegnate al personale del 118.

Cinque le persone rimaste ferite, di cui tre in gravi condizioni: un 32enne e un 39enne, entrambi residenti a Viareggio e di nazionalità albanese, e una ragazza di 21 anni, italiana, residente a Pisa, tutti trasportati all'ospedale Cisanello. I due feriti più lievi sono stati trasportati all'ospedale di Viareggio.