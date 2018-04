Scontro moto-auto all'incrocio a Barbaricina: grave il centauro

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, 17 aprile, all'incrocio fra via Tesio e via Fosso Ducale a Barbaricina. Erano circa le 12.30 quando un uomo di 69 anni, che stava viaggiando a bordo della sua moto, per cause in corso di accertamento ha finito per urtare violentemente contro una macchina.

Il centauro è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Pisa. In ospedale anche la donna conducente dell'auto per accertamenti. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e dello sversamento di benzina che si è verificato a seguito dell'incidente.

