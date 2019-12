Scontro tra quattro auto a Peccioli: donna incastrata nell'abitacolo

Quattro mezzi coinvolti nel pomeriggio di lunedì, 16 dicembre, in un incidente stradale nel comune di Peccioli, all'altezza dell'incrocio tra la SP 63 e via Della Bianca. Una Jeep Compass, un Nissan Qashqai, un'Audi A4 e una Renault Kangoo sono le auto coinvolte nello scontro.

La conducente della Jeep è rimasta intrappolata nelle lamiere dell'abitacolo con altre due auto a ridosso del lato guida. Per questo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno rimosso le due auto, il montante centrale e i due sportelli della Jeep per liberare la signora che è stata trasportata all'ospedale di Pontedera dall'ambulanza della Misericordia di Peccioli. Sul posto anche i Carabinieri di San Miniato. Per le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al transito per oltre un'ora.