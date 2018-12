Incidente stradale a San Miniato: coinvolte due auto e uno scooter

Due autovetture e uno scooter sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Tosco Romagnola est, nel comune di San Miniato. Il sinistro è avvenuto, per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 22 di sabato sera, 15 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Castelfranco, con quest'ultimi che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto mentre i feriti erano già stati presi in consegna dal personale del 118.