Scontro fra scooter a Barbaricina: grave un 37enne

E' rimasto ferito con fratture agli arti inferiori un 37enne di Cascina stamani, 21 novembre, a seguito di un incidente stradale in via Fossa Ducaria a Barbaricina, Pisa. E' da ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, al momento si apprende che c'è stato uno scontro fra due scooter. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, che è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello intorno alle ore 10.30.