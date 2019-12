Scontro sulla Tosco-Romagnola: auto ribaltata, un ferito

Stamani, 25 dicembre intorno alle ore 10.30, si è verificato un incidente stradale in via Tosco-Romagnola. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate, con una di queste che si è cappottata. Il conducente è stato trasportato all'ospedale dal 118. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo.