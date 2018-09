Scontro fra tre auto sul ponte a Migliarino: 4 persone in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio, 19 settembre, sul ponte sul Serchio della via Aurelia a Migliarino, nel comune di Vecchiano. Intorno alle 16.45 si sono scontrate tre autovetture.

Il conducente della Renault Twingo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa per l'estrazione. L'uomo poi è stato consegnato al personale del 118 per il trasporto all'ospedale in codice giallo. Per accertamenti sono state portate al Pronto Soccorso anche altre tre persone che erano a bordo dei mezzi.

Per accertare la dinamica dell'accaduto ed i rilievi di rito è intervenuta la Polizia Municipale.