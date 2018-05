Incidente stradale in via Matteucci: violento scontro tra due auto

Scontro intorno all'una della notte scorsa, tra martedì 8 e mercoledì 9 maggio, in via Matteucci a Pisa, all'altezza della rotatoria con via Nenni. Per cause da accertare si è infatti verificato un violento impatto tra due auto, una Ford Fiesta e una Dacia. I conducenti, entrambi originari di San Giuliano Terme, sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso dal personale del 118, anche se le loro condizioni non risultano gravi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri.