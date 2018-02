Con lo scooter contro un cinghiale: donna in ospedale

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori per una donna di 61 anni che ieri sera, 19 febbraio, si è vista di fronte, mentre procedeva in sella al suo scooter, un cinghiale. E' successo nella zona di Ponte alla Navetta tra Pontedera e Calcinaia. La donna, residente a Bientina, non ha potuto evitare l'animale ed è caduta a terra riportando la frattura dell'omero. E' stata trasportata in codice giallo dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello.