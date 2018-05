Vecchiano, scooter in un fossato: feriti due ragazzi

Incidente stradale sabato sera, 5 maggio, intorno alle 23 in via della Bozza a Nodica, nel comune di Vecchiano. Uno scooter con a bordo due ragazzi è finito in un fossato che costeggia la strada. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Pontasserchio e la Misericordia di Pisa. I due, secondo quanto reso noto dal 118, hanno riportato fratture agli arti superiori e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.