Via Aurelia: sbanda e si schianta contro la vetrata del bar

Tremendo incidente stamani, domenica 26 maggio, intorno alle ore 6 sulla via Aurelia. Un giovane di 24 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua macchina finendo per ribaltarsi e schiantarsi contro la vetrata del bar Lilli.

Il ragazzo è stato portato in ospedale dal 118 per gli accertamenti medici del caso. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo e della situazione. All'interno del locale c'erano delle persone, ma non ci sono stati altri feriti.