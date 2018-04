Si schianta contro un albero e si cappotta sull'Aurelia: grave 20enne

Brutto incidente stradale questa notte, all'una del 7 aprile, sulla via Aurelia a San Giuliano Terme, all'incrocio per Arena Metato. Un 20enne americano proveniente da Viareggio è uscito di strada con la sua Toyota, finendo per sbattere contro un platano ribaltandosi in mezzo alla strada.

Lo schianto è stato violento, la macchina distrutta. Sul posto la Misericordia di Pisa, che ha raccolto il malcapitato politraumatizzato e lo ha portato al Pronto Soccorso. I Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo. Per le verifiche del caso c'era la Polizia di Stato.