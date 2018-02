Incidente stradale in Fi-Pi-Li: 5 auto si scontrano, una si ribalta

Un brutto incidente intorno alla mezzanotte in superstrada Fi-Pi-Li all’altezza del km 64, in prossimità dell’uscita di Cascina, direzione Firenze. Cinque auto si sono scontrate e una di esse è finita per ribaltarsi in corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Cascina per mettere in sicurezza i veicoli. Il conducente dell'auto ribaltata è stato trasportato in ospedale in codice giallo dal personale del 118: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.