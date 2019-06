Maxi-incidente in superstrada: un morto e cinque feriti

Ancora un incidente mortale, dopo quello della notte tra sabato e domenica, in superstrada, stavolta nel tratto livornese. Come riporta LivornoToday, il maxi incidente è avvenuto sulla bretella Fi-Pi-Li, all'altezza di Guasticce, questa mattina, martedì 25 giugno, intorno alle 8.30. Secondo le primissime ricostruzioni, un tir si sarebbe scontrato con un'auto generando una carambola che ha finito per coinvolgere altre vetture.



Gravissima la situazione, con cinque ambulanze e due auto medicalizzate intervenute sul posto. Il bilancio al momento sarebbe di un morto, due persone gravissime, un uomo e una donna, trasportate a Cisanello, e tre feriti ricoverati all'ospedale di Livorno.

A perdere la vita una donna di circa 70 anni.



Traffico completamente bloccato, sul posto anche l'elisoccorso Pegaso.

AGGIORNAMENTO: MORTA UN'ALTRA DONNA