Incidente in superstrada: morte due donne

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 25 giugno, intorno alle 8.30 in superstrada Fi-Pi-Li all'uscita di Livorno Porto. Oltre alla donna di 75 anni, Anna Maria Carmini, deceduta sul colpo in seguito allo scontro con un tir, è morta anche un'altra donna che era stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa: la signora è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Entrambe le donne viaggiavano a bordo di una Volkswagen Up.

A Cisanello è stato trasportato anche un uomo, mentre altri tre feriti meno gravi si trovano all'ospedale di Livorno.

La terribile carambola ha coinvolto due mezzi pesanti, un'autocisterna trasportante gasolio ed una bisarca, e tre auto.

Il traffico sulla superstrada è andato in tilt per buona parte della mattinata con lunghe code che arrivavano fino a Tirrenia. La Polizia stradale, intervenuta sul posto, ha svolto i rilievi del caso e soltanto intorno alle 12.15 la situazione è tornata alla normalità.